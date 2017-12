Tesouro emitirá títulos com vencimentos mais longos em 2018

Brasília – O Tesouro Nacional divulgou nesta sexta-feira, 15, o cronograma de leilões de títulos da Dívida Pública Federal (DPF) em 2018, com algumas mudanças com relação ao calendário deste ano que têm o objetivo de dar mais flexibilidade ao órgão na emissão dos papéis.

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Leandro Secunho, explicou que a principal alteração é o alongamento do vencimento de títulos no próximo ano, o que já era esperado pelo mercado.

“No primeiro semestre, serão emitidos títulos novos, como a LTN para abril de 2020 e a LTN para janeiro de 2022. Também será emitida a NTNF com vencimento em janeiro de 2029, em substituição ao papel de janeiro de 2027”, explicou.

Além disso, os leilões de NTNFs que eram quinzenais passarão a ser semanais. “Mais leilão não significa mais volume de títulos, mas sim uma diluição. Com isso, o Tesouro terá mais flexibilidade nessas colocações e conseguirá evitar demandas represadas por esses títulos”, explicou Secunho.

“O Tesouro optava por espaçar os leilões para fomentar o mercado secundário, mas está abrindo mão disso em 2018”, completou.

Segundo o coordenador, a mudança permitirá que o Tesouro lide melhor com preocupações que podem trazer volatilidade ao mercado no próximo ano, vindas do cenário externo ou mesmo do ambiente interno, como a aprovação de reformas e as eleições.

“Se os leilões de NTNFs tivessem sido semanais em 2017, o Tesouro já teria tido mais flexibilidade”, acrescentou.

Além disso, até 2017, o Tesouro previa recompras trimestrais de NTNFs e NTNBs, mas isso não será mais realizado.

“Optamos por retirar do cronograma essa previsão, deixando a opção para o Tesouro fazer leilões de recompra de maneira extemporânea em momentos de volatilidade. O Tesouro poderá fazer esses leilões a qualquer momento, como já acontece na prática”, concluiu.

O calendário completo pode ser acessado no site site do Tesouro.