Tesouro: BNDES não comunicou postergação na devolução de R$ 70 bi

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira, 28, que não há nenhuma comunicação sobre eventual adiamento por parte do BNDES do pagamento dos R$ 70 bilhões restantes esperados para 2018.

O banco de fomento tem antecipado esses repasses ao Tesouro Nacional, o que ajuda na redução da dívida pública e também no cumprimento da chamada regra de ouro do Orçamento, que impede a emissão de dívida para pagar despesas correntes.

“Até agora, não há contato formal sobre eventual postergação de devoluções por BNDES“, disse Almeida.

O repasse do lucro do Banco Central pode ajudar a cobrir a insuficiência de R$ 102,9 bilhões que ainda existe na regra de ouro.

Mas o secretário ressaltou que, mesmo assim, qualquer recurso que “sobre” no caixa – incluindo devoluções do BNDES – podem ser usado para cumprir a regra de ouro no próximo governo.