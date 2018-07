“Tentam me colocar pecha de gerar 13 milhões de desempregados”, diz Temer

São Paulo – O presidente Michel Temer reclamou na tarde desta segunda-feira, 30, de ser responsabilizado pelo alto índice de desemprego do País. “Tentam me colocar a pecha de gerar 13 milhões de desempregados”, afirmou, em almoço com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). “Mas a realidade é que em apenas dois anos fizemos reformas importantes para a economia, coisas que outros governos de quatro, oito anos não conseguiram. Não podemos voltar atrás.”

Ao lamentar o fato de as mudanças na Previdência não terem sido discutidas no Congresso, Temer comentou sobre a relação com os parlamentares e a aprovação do teto dos gastos e a reforma trabalhista. “Fizemos tudo isso em apenas dois anos. Enfrentei uma oposição radicalíssima”, disse.