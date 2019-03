Tensões entre EUA e Venezuela ameaçam suspender disputas comerciais na OMC

Genebra — A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi forçada a adiar uma reunião regular do sistema de resolução de controvérsias, nesta terça-feira, 26, após os Estados Unidos se recusarem a reconhecer a Venezuela, disseram diplomatas, o que pode criar um obstáculo no sistema de disputas comerciais da OMC.

“Se um país colocar um item na agenda de cada reunião e outro país se recusar a aceitar que a agenda pode ser discutida… então pode levar um longo tempo até que uma reunião possa realmente acontecer”, disse um diplomata.

O órgão de solução de controvérsias da OMC supervisiona o processo de disputas comerciais, adotando formalmente decisões e recursos.