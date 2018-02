Temer reúne-se com Meirelles e Ilan para tratar do BC

Brasília – O presidente Michel Temer recebe na manhã desta quinta-feira, 22, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, em uma mesma reunião, marcada para começar às 9h45.

Segundo as agendas da Fazenda e do BC, o tema do encontro são “assuntos de interesse do Banco Central”. Ainda pela manhã, às 10h30, Temer reúne-se com o Conselho Militar de Defesa.

À tarde, o presidente recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da República Italiana, Angelino Alfano, às 16h.

Além disso, Temer despachará com três ministros: Blairo Maggi (Agricultura), às 15h30; Ricardo Barros (Saúde), às 16h30; e Leonardo Picciani (Esporte), às 17h.