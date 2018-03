Temer promete prorrogar programa do setor automotivo no Nordeste

São Paulo – O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesta sexta-feira, 23, que seu governo vai prorrogar por mais cinco anos o programa de incentivo à indústria automotiva no Nordeste. “Quero anunciar solenemente que vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do regime especial do setor automotivo no Nordeste”, disse.

O anúncio do presidente foi feito durante visita que ele e comitiva fizeram à unidade fabril da Fiat Chrysler Automobiles, em Goiana, no norte de Pernambuco. Falando com tom de candidato à reeleição, Temer disse, ao ser aplaudido após ter feito o anúncio, que “ganhar mais aplausos do que ganhamos agora seria impossível”.

O presidente falou ainda que, ao caminhar pelos corredores da fábrica, sentiu-se como se estivesse caminhando por um Brasil que inova, cresce e gera empregos e emendou: “Verifiquei que o Caged lançou o número de empregos em janeiro e fevereiro”.

Na empolgação do discurso, o presidente inverteu os número, dizendo que foram gerados 61 mil empregos com carteira assinada em janeiro e 78 mil novos postos em fevereiro. Na verdade, o Caged reportou hoje a criação de 61.188 novos postos de trabalho em fevereiro. Em janeiro o número exato foi de 77.822 mil empregos.

Temer comemorou a abertura de 2,5 mil empregos em Goiana, em Pernambuco, pela Fiat Chrysler e disse que este número aparecerá no Caged de março.