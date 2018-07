Temer prevê crescimento econômico menor neste ano, em torno de 2%

Brasília – O presidente Michel Temer previu nesta quarta-feira que o crescimento da economia brasileira neste ano deve ficar em torno de 2 por cento, devido às dificuldades enfrentadas pelo país.

“Quando entrei no governo o PIB anterior era de menos 3,6 por cento. Logo no primeiro ano nós fomos a 1 por cento e agora, era 3 no começo, agora 2 por cento, por aí, em torno das dificuldades naturais que temos passado”, disse o presidente no lançamento do novo Plano Safra, em Brasília.

Após projeções de crescimento em torno de 3 por cento para 2018, o último relatório de inflação do Banco Central estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 1,6 por cento. Mas os últimos números dos ministérios da Fazenda e do Planejamento ainda falam em expansão de 2,5 por cento.

O próprio Temer, no entanto, já havia admitido em evento no final de maio que o crescimento poderia ficar abaixo de 2,5 por cento.

Um dos principais motivos para as revisões para baixo da expansão do PIB neste ano foi a greve dos caminhoneiros que afetou duramente o país no final de maio.