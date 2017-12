Temer espera fechar acordo Mercosul-UE no dia 18 de janeiro

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira em entrevista a jornalistas que espera fechar em menos de um mês, emum encontro previsto para o dia 18 de janeiro em Bruxelas, um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

“Vamos seguramente fechar o acordo da União Europeia”, disse ele, ao lembrar que as negociações comerciais entre os dois blocos já duram mais de 20 anos.

Na véspera, durante encontro da Cúpula do Mercosul em Brasília, Temer deixou a presidência pró-tempore do bloco sul-americano, em favor do presidente do Paraguai, Horacio Cartes, e destacou que as negociações para fechar o acordo com a UE estavam avançadas.