Temer diz que proposta dos EUA de cotas para aço será examinada

Lima – O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira que o Brasil irá examinar proposta norte-americana de adotar cotas de exportação para o aço brasileiro, mas disse que não gostaria de comentar a possibilidade neste momento.

“Isso está sendo examinado pelo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), vamos examinar esse assunto. O que queremos é resolver a questão da tarifa muito acentuada. Essa resposta não quero dar agora”, disse o Temer em Lima, onde chegou nesta sexta-feira para participar da Cúpula das Américas.

Na quinta-feira, em conversa com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, indicou que as cotas seriam o caminho mais rápido para fechar a negociação e tirar o Brasil do risco de ser sobretaxado.

O Brasil foi isentado temporariamente de tarifas de importação de aço (25 por cento) e alumínio (10 por cento) impostas pelos EUA no mês passado até 30 de abril. A isenção vale enquanto os países negociam uma solução definitiva.

O presidente também foi questionado sobre o andamento das discussões em torno de uma potencial aliança entre a Embraer e a Boeing, mas ele afirmou que ainda não recebeu uma nova proposta de combinação que chegou ao governo brasileiro nesta semana.

Duas fontes com conhecimento do assunto afirmaram à Reuters na véspera que a proposta para aliança das empresas chegou ao governo na terça-feira e que Temer vai avaliá-la nas próximas semanas.