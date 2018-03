Temer comemora Copom: “Minha política econômica está fazendo história”

Brasília – O presidente Michel Temer usou as redes sociais nesta noite de quarta-feira, 21,para comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que baixou a taxa básica de juros de 6,75% ao ano para 6,5% ao ano, e disse que com isso seu governo vai entrar para a história.

“A minha política econômica está fazendo história. A taxa básica de juros, a Selic, é a menor já registrada, 6,5%, conforme decisão do Copom, hoje”, escreveu. “E graças à inflação que continua baixando. O resultado é mais investimentos das empresas, mais empregos e maior consumo das famílias”, completou.

A minha política econômica está fazendo história. A taxa básica de juros, a Selic, é a menor já registrada, 6,5%, conforme decisão do Copom, hoje. E graças à inflação que continua baixando. O resultado é mais investimentos das empresas, mais empregos e maior consumo das famílias https://t.co/AEsAuwnVvi — Michel Temer (@MichelTemer) March 21, 2018

Temer, que disse que uma eventual candidatura à reeleição “não é improvável” e admitiu ontem a empresários que avalia disputar mais um mandato, tem reforçado o discurso de que foram as suas políticas econômicas que tiraram o País da recessão.