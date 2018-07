Temer chega a evento para anunciar mais R$ 4 bi para microcrédito

Brasília – O presidente Michel Temer participa nesta quinta-feira, 5,de evento no Palácio do Planalto para anúncio de mais R$ 4 bilhões de microcrédito para o Plano Progredir, destinado aos beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os recursos poderão ser utilizados nos próximos 12 meses e serão operados pelos principais bancos do País.

A primeira liberação de microcrédito do Progredir foi em setembro do ano passado, com meta de R$ 3 bilhões prevista para contratação em um ano. Em dez meses, de acordo com o MDS, a meta foi superada e foram concedidos R$ 3,35 bilhões em microcrédito para mais de 1,1 milhão de pessoas do Cadastro Único. Desse total, mais de 760 mil são beneficiárias do Bolsa Família. O valor médio de cada operação é de R$ 2,9 mil. O limite de empréstimo é de R$ 15 mil.

No limite do prazo eleitoral, Temer aproveita para fazer anúncios e enaltecer conquistas do governo. Na quarta-feira, 4, no lançamento do Plano Safra 2018/2019 do Banco do Brasil, ele destacou investimentos em programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

O presidente aproveita os últimos dias permitidos pela lei eleitoral para tentar mostrar que o governo não está paralisado. Há o entendimento de que, a partir do dia 7 de julho, agentes públicos cujos cargos estejam em disputa na eleição não podem autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Até o final desta quinta, também deverá ser anunciado o Rota 2030, novo regime com benefícios para o setor automobilístico.