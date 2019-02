Telecom Italia registra prejuízo líquido de 1,41 bi de euros em 2018

Milão – A Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, divulgou que teve prejuízo líquido de 1,41 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão) em 2018, revertendo lucro de 1,12 bilhão de euros apurado em 2017. A maior empresa de telecomunicações italiana atribuiu as perdas a uma amortização de ágio no valor de 2,59 bilhões de euros.

O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam perda anual menor, de 487 milhões de euros.

Excluindo-se itens não recorrentes, a Telecom Italia teria lucrado 1,4 bilhão de euros no ano passado.

Apesar do fraco desempenho em 2018, a empresa informou que manterá o pagamento de dividendos no nível do anterior, em 2,75 euros por ação.

A receita da Telecom Italia caiu de 19,83 bilhões de euros em 2017 para 18,9 bilhões de euros em 2018, graças principalmente à desvalorização da moeda brasileira, o real, no período. Fonte: Dow Jones Newswires.