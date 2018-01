TCU aprova arrendamento de quatro terminais portuários

Brasília – O governo federal informou nesta segunda-feira que o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o modelo de arrendamento de quatro terminais portuários que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Os terminas em questão são o de veículos no Porto de Paranaguá (PR), o terminal de celulose no porto de Itaqui (MA), o de celulose em Paranaguá e o terminal de cavaco de madeira no Porto de Santana (AP).

A seleção para escolher as empresas que farão o arrendamento por 25 anos terá o maior valor de outorga como critério.

Segundo nota do Programa Avançar, os quatro arrendamentos devem gerar investimentos de mais de 400 milhões de reais. A expectativa do governo Leonardo Goyé de publicar os editais de licitação ainda no primeiro trimestre de 2018.