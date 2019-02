Taxa de juros para as famílias cai 0,5% em março, diz BC

Brasília – A taxa de juros cobrada das famílias pelo sistema financeiro caiu 0,5 ponto percentual de fevereiro para março deste ano e chegou a 24,4% ao ano, de acordo com dados divulgados hoje (26) pelo Banco Central (BC).

No caso da taxa para as empresas, houve estabilidade em 14% ao ano. A taxa média para famílias e empresas caiu 0,2 ponto percentual para 18,5% ao ano. Esses dados consideram recursos livres e direcionados (empréstimos com regras definidas pelo governo, destinados, basicamente, aos setores habitacional, rural e de infraestrutura).

A taxa de juros para pessoas físicas (famílias), de recursos livres, caiu 0,6 ponto percentual para 34,5% ao ano.

A inadimplência (atrasos superiores a 90 dias) tanto para famílias quanto para as empresas ficaram estáveis em 5,4% e em 2,2%, respectivamente, no caso dos recursos livres e direcionados. A inadimplência das famílias, no caso dos recursos livres, caiu 0,1 ponto percentual para 7,6%. Para as empresas, a redução foi em igual patamar (0,1 ponto percentual) para 3,6%.