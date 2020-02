Desemprego fica em 11,2% em janeiro e atinge 11,9 milhões de pessoas

São Paulo — A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, são 11,9 milhões de pessoas desocupadas no Brasil.

Em relação ao trimestre anterior, que foi de de agosto a outubro, houve uma queda de 0,4 ponto percentual na taxa. Na comparação com o trimestre encerrado em dezembro, a queda é de 0,2 p.p.

Na comparação anual (ante novembro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019), a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua mostra recuo de 0,8 p.p..

O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 10,8% e 11,7%, com mediana de 11,3%.

O IBGE ressalta que o contingente de pessoas ocupadas (94,2 milhões) apresentou estabilidade em relação ao trimestre encerrado em dezembro. Porém, comparado ao mesmo período de um ano atrás, houve crescimento da ocupação, um adicional de 1.860 mil pessoas.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.361 no trimestre encerrado em janeiro. O resultado mostra estabilidade em relação ao número do mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 217,399 bilhões no trimestre até janeiro, alta de 2,2% ante igual período do ano anterior, segundo o IBGE.

Informalidade cai

A taxa de informalidade recuou de 41,2% no trimestre de agosto a outubro de 2019 para 40,7% no trimestre encerrado em janeiro de 2020, segundo o IBGE. O recuo, de acordo com a analista da PNAD Contínua, Adriana Beringuy, está associado à redução de aproximadamente 479 mil trabalhadores informais em relação ao trimestre móvel anterior.