Tarifas dos EUA não nos deixam alternativa a não ser retaliar, diz Canadá

Montreal – Em declarações preparadas para um discurso em Montreal, a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, reiterou que as tarifas dos Estados Unidos ao aço e alumínio de seu país sob o argumento da segurança nacional são “absurdas” e “nocivas”. Segundo ela, as tarifas americanas aos metais são “protecionismo, puro e simples”.

O Canadá não tem alternativa a não ser retaliar com tarifas sobre 16 bilhões de dólares canadenses sobre certos produtos dos EUA, afirmou ela. Ainda assim, Freeland acrescentou que o país está preparado para chegar a avanços no diálogo do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês).

A ministra acrescentou que teve um diálogo construtivo com o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, na semana passada. Mais cedo nesta quarta-feira, o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, afirmou que o sucesso na negociação do Nafta poderia levar ao fim da tarifas sobre metais do Canadá e do México. Fonte: Dow Jones Newswires.