Tarifas ao aço nos EUA têm impacto limitado no setor, diz Fitch

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch informou que os planos do governo dos Estados Unidos de impor tarifas para importação de aço e alumínio do país podem aumentar os riscos ao comércio global, mas o efeito direto no setor é limitado.

Segundo a Fitch, a imposição de tarifas tem o potencial de elevar os riscos ao crescimento global caso resulte em medidas de retaliação que levem a ruptura comercial e preços mais altos de bens de consumo.

“O efeito direto das tarifas sobre exportadores de aço para os EUA provavelmente seria limitado uma vez que uma demanda regional saudável e cortes na capacidade chinesa continuam a fornecer um ambiente positivo para a perspectiva para o setor”, escreveu a equipe da Fitch.