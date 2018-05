Tailândia visitará frigoríficos brasileiros em breve, diz Itamaraty

Brasília – Autoridades tailandesas comunicaram ao ministro de Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, que enviarão uma missão ao país nos próximos meses para visitar frigoríficos brasileiros, em “uma importante etapa” para o acesso da carne nacional ao país asiático, de acordo com nota do Itamaraty nesta quinta-feira.

Nunes iniciou sua viagem pela Ásia no último dia 7 e já passou por Cingapura e agora está na Tailândia. Depois seguirá para Indonésia, Vietnã, China, Japão e Coreia do Sul. Inicialmente, parte dessa viagem seria feita também pelo presidente Michel Temer, mas ele acabou cancelando.

De acordo com o Itamaray, o Brasil já é o terceiro fornecedor de produtos agrícolas para a Tailândia, com uma participação de 10 por cento, e as exportações de carne poderão ter um “impacto positivo” no comércio, já que a população tailandesa é de quase 70 milhões de pessoas.

O Ministério de Relações Exteriores afirmou ainda que Nunes manifestou interesse na instalação de produtores de borracha tailandeses no Brasil, “o que contribuiria para o incremento da produtividade dos seringais brasileiros”.

Já as autoridades tailandesas, por sua vez, demonstraram interesse em conhecer o modelo de biocombustíveis brasileiro, baseado no etanol e na biomassa, uma vez que a nação asiática é um dos maiores produtores globais de cana.