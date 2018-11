Superávit da balança no país na 2ª semana de novembro foi de US$ 1,63 bi

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,633 bilhão de dólares na segunda semana de novembro (5 a 11). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 12, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de 5,269 bilhões de dólares e importações de 3,635 bilhões de dólares.

Com apenas um dia útil, a primeira semana de novembro (1 a 4) registrou superávit de 1,032 bilhão de dólares. Neste mês, o superávit acumulado até o dia 11 é de 2,665 bilhões de dólares. Já no total do ano, o superávit é de 50,301 bilhões de dólares, em linha com a previsão do governo, que é de que o superávit encerre o ano pouco acima de 50 bilhões dólares.

No mês, houve alta de 42,6 por cento na média diária das exportações na comparação com novembro do último ano, passando de 834,16 milhões de dólares para 1,19 bilhão de dólares. No período, houve aumento nas vendas em Produtos Manufaturados (17,75 por cento), Produtos Semimanufaturados (55,37 por cento) e Produtos Básicos (69,7 por cento).

Já as importações registraram alta de 13,43 por cento na média diária em igual comparação. Elas saíram de 657,13 milhões de dólares para 745,41 milhões de dólares. As maiores quedas no período foram de Peixes e crustáceos (-10,96 por cento), Combustíveis/ Lubrificantes (-5,42 por cento) e Papel e obras (-1,23 por cento). Já as maiores altas foram: Leite e derivados (119,45 por cento), Adubos e fertilizantes (57,37 por cento) e Bebidas e álcool (50,28 por cento).