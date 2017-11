Superávit da balança na 4ª semana de novembro foi de US$ 427 mi

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 427 milhões na quarta semana de novembro (20 a 26). O valor é resultado de exportações de US$ 3,547 bilhões e importações de US$ 3,120 bilhões.

Com isso, o mês de novembro acumula resultado positivo de US$ 2,930 bilhões, com exportações de US$ 13,484 bilhões e importações de US$ 10,555 bilhões. No ano, a balança acumula saldo de US$ 61,392 bilhões. A previsão do governo é que o resultado fique entre US$ 65 bilhões e US$ 70 bilhões.

Até a quarta semana de novembro, as exportações cresceram 3,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado, com o aumento nas vendas de produtos básicos (+29,1%, principalmente soja em grãos, milho em grãos e minério de ferro) e semimanufaturados (+4,3%, por conta de semimanufaturados de ferro/aço, celulose e ouro).

Já as vendas de produtos manufaturados caíram 14,2%, por conta de açúcar refinado, gasolina e tubos flexíveis de ferro/aço).

Nas importações, houve alta de 15,1% em relação à média de novembro de 2016, com aumento nos gastos, principalmente, com combustíveis e lubrificantes, químicos orgânicos e inorgânicos e veículos automóveis.