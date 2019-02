Superávit da balança comercial em agosto soma US$ 2,689 bi

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,689 bilhões em agosto, resultado de exportações de US$ 15,485 bilhões e importações de US$ 12,796 bilhões. O resultado é o melhor para o mês desde 2012, quando agosto registrou superávit de US$ 3,221 bilhões.

Na quarta semana do mês passado, a balança teve um superávit de US$ 636 milhões, com vendas externas de US$ 3,720 bilhões e importações de US$ 3,084 bilhões.

Os números foram divulgados nesta terça-feira, 1, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

O saldo positivo ficou dentro das expectativas de mercado, que apontavam para um saldo positivo de US$ 1,8 bilhão a US$ 3,2 bilhões, segundo levantamento do AE Projeções com 25 instituições do mercado financeiro. O resultado foi pior que a mediana calculada, que estimava um superávit de US$ 2,9 bilhões.

No acumulado ano, a balança está positiva em US$ 7,297 bilhões. No mesmo período de 2014, o resultado comercial apresentou um superávit de US$ 250 milhões.

Neste ano, as exportações somaram US$ 128,347 bilhões de janeiro a agosto e as importações totalizaram US$ 121,05 bilhões.