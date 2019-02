Superávit comercial registra recuo de 31% no ano

Brasília – A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 18,262 bilhões neste ano, até a segunda semana de novembro, o que representa um recuo de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

As exportações brasileiras acumulam queda de 5,5%, totalizando US$ 209,650 bilhões, com média diária de US$ 966,1 milhões. Nas importações, a retração este ano é 2,1%, somando US$ 191,388 bilhões, com média diária de US$ 882 milhões.