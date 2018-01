Superávit comercial do Japão diminui 25% em 2017

Tóquio – O Japão registrou forte queda no superávit de sua balança comercial em 2017, apesar de as exportações para a China – e para a Ásia de modo geral – terem atingido níveis recordes.

No ano passado, o superávit comercial japonês diminuiu 25%, a 2,991 trilhões de ienes (US$ 27,1 bilhões), à medida que a expansão das importações foi mais forte do que a das exportações.

Apenas em dezembro, as exportações do Japão tiveram alta de 9,3% na comparação anual, marcando o 13º avanço consecutivo. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal, no entanto, previam ganho maior, de 9,8%.

Já o superávit comercial do Japão com os EUA cresceu 3,1% em 2017, a 7,036 trilhões de ienes, atingindo o maior nível desde 2015.

O presidente americano, Donald Trump, tem criticado a China e o Japão por acumularem grandes superávits no comércio com os EUA. Nesta semana, Washington decidiu impor pesadas tarifas a importações de painéis solares e máquinas de lavar, visando principalmente produtores asiáticos.