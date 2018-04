Superávit comercial de março foi segundo melhor resultado para o mês

Brasília – O superávit comercial de US$ 6,281 bilhões em março foi o segundo melhor resultado para o mês na série histórica do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), iniciada em 1989, só atrás do resultado do mesmo mês no ano passado, quando o saldo foi de US$ 7,136 bilhões.

As exportações de US$ 20,089 bilhões representaram uma alta de 9,6% em relação a março de 2017, sendo crescimentos de 16,8% em semimanufaturados, 8,4% em básicos e 8,3% em semimanufaturados.

Já as importações de US$ 13,809 bilhões no mês passado representaram uma alta de 16,9% em relação ao mesmo mês de 2017. Nessa comparação, as compras cresceram 46,5% em combustíveis e lubrificantes, 20,5% em bens de capital, 16,4% em bens de consumo e 12,2% em bens intermediários.

No acumulado do ano até março, as exportações têm alta de 11,3% e as importações crescem 15,8% em relação ao primeiro trimestre de 2017.

Na comparação anual, as vendas de manufaturados aumentaram 23,1%, seguidas por semimanufaturados (6,5%) e básicos (3,7%).

Pelo lado das importações, as compras de combustíveis e lubrificantes cresceram 44,9% no primeiro trimestre, seguidas por bens de consumo (18,8%), bens de capital (18,2%) e bens intermediários (9,8%).