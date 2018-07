Superávit comercial da China com os EUA atinge recorde em junho

Pequim – O superávit comercial da China com os Estados Unidos atingiu um recorde em junho, quando as suas exportações totais cresceram a um ritmo sólido, resultado que pode inflamar ainda mais a disputa comercial com Washington.

Mas sinais de que os exportadores estão apresando os embarques antes de as tarifas entrarem em vigor na primeira semana de julho sugerem que o aumento no superávit é excepcional, com analistas projetando uma balança comercial menos favorável para a China nos próximos meses, quando as taxas sobre as exportações começarem a pesar.

Os dados foram divulgados depois que o governo norte-americano elevou o tom em sua disputa comercial com a China na terça-feira, dizendo que vai adotar tarifas de 10 por cento sobre mais 200 bilhões de dólares em importações chinesas, incluindo vários itens de consumo.

O superávit comercial da China com os Estados Unidos aumentou para o recorde mensal de 28,97 bilhões de dólares em junho, ante 24,58 bilhões em maio, de acordo com cálculos da Reuters baseados em dados oficiais iniciados em 2008.

O superávit recorde “não ajudará as relações já azedas e tensões elevadas”, escreveu em nota Jonas Short, diretor do escritório de Pequim da Everbright Sun Hung Kai.

As exportações totais da China em junho aumentaram 11,3 por cento sobre o ano anterior, informou a Administração Geral de Alfândega, superando a expectativa de aumento de 10 por cento em pesquisa da Reuters com 39 analistas, e ante aumento de 12,6 por cento em maio.

O Ministério do Comércio da China confirmou no mês passado que os exportadores chineses estavam acelerando exportações para os EUA para se anteciparem às tarifas esperadas.

As importações cresceram 14,1 por cento em junho, contra expectativa de alta de 20,8 por cento e ante aumento de 26 por cento em maio.