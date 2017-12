Suécia subirá idade mínima de aposentadoria por maior longevidade

Estocolmo – A Suécia aumentará a idade mínima com que os funcionários poderão solicitar sua aposentadoria ao Estado nos próximos anos, uma medida concebida por conta do aumento da expectativa de vida, disseram os principais partidos políticos do país nesta quinta-feira.

Atualmente os funcionários podem optar em se aposentar a partir dos 61 anos – idade que será elevada sucessivamente para 64 anos até 2026.

O atual sistema previdenciário foi criado cerca de 20 anos atrás, e agora os suecos vivem cerca de 2,5 anos a mais em média.

“Isto é positivo, mas significa que as aposentadorias… têm que durar mais tempo”, argumentaram os partidos em um comunicado.

“Para manter um nível de aposentadorias bom e sustentável, portanto, as pessoas precisam trabalhar mais tempo.”

As reformas também tornarão mais difícil para as empresas demitirem pessoas que querem continuar trabalhando depois da idade de aposentadoria obrigatória e endurecerão as exigências para provedores de fundos do sistema previdenciário devido a uma série de escândalos.

O acordo, que não afetará as finanças estatais nem positiva nem negativamente, foi acertado entre a coalizão minoritária dos Social Democratas e Verdes, dos Moderados – a maior sigla de oposição – e os Partidos do Centro, Liberal e Democratas Cristãos.(Por Simon Johnson)