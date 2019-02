Sudeste é única região em que a economia recuou, diz BC

São Paulo – O Banco Central registrou retração da atividade econômica no Sudeste e expansão nas demais regiões do País, segundo dados do Boletim Regional, divulgado nesta quinta-feira, 8, no Recife.

O IBCR-SE, indicador que mede a atividade econômica na região Sudeste, recuou 0,4% no trimestre encerrado em fevereiro, na comparação com o finalizado em novembro, em um contexto de menor crescimento do comércio varejista e de retração da produção industrial.

Segundo o BC, o menor dinamismo da atividade industrial refletiu, especialmente, o processo de ajuste de estoques e a moderação no segmento de automóveis.

A perspectiva é de que as elevadas taxas de ocupação no mercado de trabalho, a expansão da renda, investimentos em infraestrutura podem a favorecer a economia da região nos próximos meses.

O IBCR-N, da região Norte, avançou 0,8% no trimestre finalizado em fevereiro, sobre o trimestre anterior.

“A atividade econômica da região Norte cresceu de forma mais intensa no início de 2014, comparativamente ao final de 2013, destacando-se o desempenho da indústria de transformação”, anota o BC, destacando o desempenho do polo industrial de Manaus.

Na região Nordeste, o IBCR-NE teve expansão de 1,0% de dezembro a fevereiro sobre o período de setembro a novembro de 2013.

O IBCR-CO, que calcula a atividade econômica do Centro-Oeste, avançou 0,5% no mesmo período, enquanto o IBCR-S, da região Sul, registrou alta de 0,4%.