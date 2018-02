S&P reafirma rating BB- da cidade do Rio de Janeiro

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou o rating em moeda local e estrangeira da cidade do Rio de Janeiro em BB-, com perspectiva estável. O rating em escala nacional também foi reafirmado em brAA-.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a S&P apontou que, em 2017, o Rio continuou sofrendo com os efeitos da crise fiscal e econômica do Estado, com um recuo de 5% na coleta de impostos. Para o período de 2018 a 2020, a agência disse esperar uma correção fiscal mais lenta na cidade.

Sobre a perspectiva estável, a S&P ressalta que ela reflete a perspectiva do próprio Brasil, além da avaliação da agência de que a “administração financeira da cidade continuará prudente”.

Caso essa avaliação mude e o Rio de Janeiro apresente déficits maiores do que o cenário-base da S&P, a agência avisa que poderá rebaixar o rating da cidade. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)