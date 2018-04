S&P reafirma rating AA do Reino Unido, com perspectiva negativa

Flavia Alemi, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou o rating de longo prazo do Reino Unido em AA, com perspectiva negativa.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P aponta que a incerteza sobre a futura relação do país com a União Europeia após o Brexit permanece e a perspectiva negativa reflete o risco das exportações do Reino Unido perderem acesso ao resto da Europa.

A agência ressalta, ainda, que pode rebaixar os ratings caso haja percepções de que estão aumentando as chances de um Brexit “desordenado”. “Definimos um Brexit desordenado como um cenário no qual haveria corte das exportações do Reino Unido ou barreiras tarifárias que reduzam a competição”, disse a S&P.