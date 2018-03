S&P eleva rating da Espanha de BBB+ para A-, com perspectiva positiva

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global elevou o rating de longo prazo da Espanha de BBB- para A-, com perspectiva positiva.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P aponta que o desempenho econômico e orçamentário da Espanha “não foi dificultado” pelas tensões políticas na Catalunha.

A agência diz esperar que o Produto Interno Bruto (PIB) do país se expanda mais rapidamente do que a média da zona do euro entre 2018 e 2021, e que o déficit orçamentário do governo continue a encolher.

Já a perspectiva positiva “significa que poderíamos elevar as notas da Espanha nos próximos 24 meses se o governo conseguir uma maior consolidação das finanças públicas do que esperamos atualmente”, de acordo com a S&P.

No comunicado, a agência ressalta que poderia rever a perspectiva para estável se o crescimento econômico espanhol fosse “significativamente mais fraco do que esperamos atualmente” ou se as tensões entre o governo central e o governo regional da Catalunha aumentassem.