S&P coloca notas de crédito de empresas do Brasil em revisão

São Paulo – A Standard and Poor’s colocou nesta segunda-feira em “observação por alteração de critério” de uma série de ratings de empresas, instituições financeiras e títulos públicos soberanos do Brasil que podem ser afetados por mudanças na metodologia da agência de classificação de risco.

A lista divulgada pela S&P contém, entre outros grupos, Itaú Unibanco, Bradesco, Petrobras e emissões de governos, como títulos da República Federativa e da cidade do Rio de Janeiro.

“A calibragem das escalas nacionais tem como princípio fornecer distinções mais refinadas da qualidade de crédito do emissor e de emissão do que seria possível com a escala global de ratings“, informou a agência.

“Em geral, uma mudança de um rating em escala nacional resultante exclusivamente de uma recalibragem da escala nacional não representa uma mudança em nossa opinião da qualidade de crédito intrínseca do emissor ou da emissão.”

De acordo com a S&P, as mudanças de rating podem ocorrer “meramente da nova configuração das especificações de mapeamento”. Representantes da agência não estavam imediatamente disponíveis para comentar a mudança de metodologia.

Para ver a lista a lista de empresas e emissões “possivelmente afetadas” pelas mudanças da S&P, acesse: https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2062288&type=NEWS&subType=RATING_ACTION