Só 5 países tem juros reais maiores que Brasil (mas situação já foi pior)

São Paulo – O Brasil é frequentemente citado como o país com os maiores juros do planeta, mas isso já não é verdade há algum tempo.

Na última quarta-feira (12), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter pela sexta vez seguida as taxas de juros em 6,5%.

É o nível mais baixo registrado no país desde que a Selic passou a ser usada como referência em 1996.

Mas eles não contam toda a história. Se os juros são muito altos mas a inflação também, eles não estão fazendo o trabalho de conter a demanda.

Um dos ajustes para verificar isso é o conceito de juros reais, que toma os juros nominais e subtrai a inflação projetada para os próximos 12 meses.

O Brasil já foi líder absoluto no passado, mas hoje os juros reais brasileiros estão em 2,83%, abaixo de cinco países: Argentina, Turquia, México, Rússia e Indonésia.

Os dados são de um ranking do site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management divulgado a cada reunião do Copom.

Os últimos lugares são de Áustria, Suécia, Holanda e Hungria, todas com juros negativos. A média geral é de 0,31%.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: