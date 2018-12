Siderúrgicas lideram ganhos do Ibovespa após trégua entre EUA e China

São Paulo – As ações de siderúrgicas e da mineradora Vale subiam mais de 4 por cento nesta segunda-feira, entre os melhores desempenhos do Ibovespa e em linha com a firmeza de seus pares no exterior, em dia positivo para os preços do aço e do minério de ferro, na esteira da trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Às 10:46, as ações da Usiminas PNA avançavam 5,35 por cento, 9,85 reais, ocupando o topo da lista de maiores altas do índice, ao lado de Gerdau que subia 4,52 por cento, e CSN, com ganho de 4,17 por cento. Os papéis da Vale apareciam na sequência, com acréscimo de 4,4 por cento.

No fim de semana, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, concordaram durante a cúpula na Argentina do G20 sobre uma trégua temporária na intensa guerra comercial travada entre as duas maiores economias do mundo.

Como parte do acordo, Trump suspenderá por 90 dias a elevação das tarifas dos EUA sobre produtos chineses que estava agendada para 1º de janeiro, enquanto Jinping prometeu retomar as compras de produtos agrícolas norte-americanos.

“O cessar fogo entre os EUA e a China acordado no G20, somado ao tom mais brando do Fed em relação à necessidade de alta de juros, foi o gatilho que faltava para diminuir a aversão a risco nos mercados globais”, escreveu a equipe da XP em nota a clientes.

Analistas da Guide Investimentos ressaltaram, contudo, que ainda é preciso cautela. “Apesar do acordo inicial, a Casa Branca já deixou claro que caso não haja um bom termo após os 90 dias de trégua, tarifas adicionais poderão voltar a subir”, disseram em relatório ao mercado.

Na China, os preços do aço e do minério de ferro reagiram positivamente ao anúncio. Os contratos futuros do vergalhão de aço na Bolsa de Xangai chegaram a subir 7 por cento, para 3.842 iuanes (554,58 dólares) por tonelada, na abertura do mercado, maior ganho intradia em quase 14 meses, antes de fechar em alta de 2,9 por cento, a 3.695 iuanes por tonelada.

Enquanto isso, o futuro de minério de ferro mais ativo na Bolsa de Dalian chegou a avançar 5,9 por cento, no maior ganho intradia desde o início de agosto, antes de reduzir os ganhos e fechar em alta de 1,9 por cento, a 463 iuanes por tonelada.