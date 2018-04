Siderúrgicas brasileiras elevam projeções de venda e produção em 2018

A indústria siderúrgica brasileira espera alta de 8,6 por cento na produção de aço bruto em 2018, a 37,3 milhões de toneladas, afirmou nesta terça-feira a associação que representa o setor, IABr.

A projeção representa uma melhoria ante estimativa anterior divulgada em novembro, que previa expansão de 8 por cento para a produção neste ano.

A previsão para as vendas no mercado interno este ano é de crescimento de 6,6 por cento, para 18 milhões de toneladas, anteexpectativa anterior de crescimento de 4,1 por cento.

A entidade também avalia que o consumo aparente de aço no Brasil este ano deve subir 6,9 por cento neste ano, para 20,5 milhões de toneladas.

No primeiro trimestre, o setor produziu 8,645 milhões de toneladas, alta de 4,9 por cento sobre o volume de um ano antes. As vendas no mercado interno somaram 4,414 milhões de toneladas no período, crescimento de 11,4 por cento.