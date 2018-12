Shopping centers têm alta de 9,3% em vendas no Natal, diz Abrasce

São Paulo – As vendas de shopping centers do país subiram 9,3 por cento no período do Natal deste ano em relação ao mesmo período de 2017, segundo dados da associação que representa o setor, Abrasce, divulgados nesta sexta-feira, que também mostraram alta de 1,1 no fluxo de visitantes.

A entidade afirmou que o índice apurado em conjunto com a empresa de meios de pagamento Cielo apontou para um valor médio de cada compra de 110 reais no período de 19 a 25 de dezembro ante um ano antes, valor 25 por cento acima do registrado por lojas de rua.

Segundo a Abrasce, o varejo como um todo no país teve crescimento de 7,7 por cento nas vendas no período natalino, enquanto lojas de rua registraram expansão de 7,2 por cento.

A entidade afirmou que o setor de shopping centers deve superar a previsão do início do ano e terminar 2018 com crescimento de vendas acima de 6 por cento. Para 2019, “a expectativa também é bastante positiva”.