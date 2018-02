Seul apoia novas sanções dos EUA contra Coreia do Norte

Seul – A Coreia do Sul mostrou apoio às novas sanções unilaterais adotadas pelos Estados Unidos contra Pyongyang, e afirmou que estas medidas contribuirão para o objetivo comum de conseguir a desnuclearização do Norte de forma pacífica.

Seul avaliou as medidas punitivas adicionais anunciadas ontem pela Casa Branca contra a Coreia do Norte, qualificadas como o “maior conjunto” de sanções econômicas contra o regime e focada em 27 empresas de navegação e 28 navios que negociam com o país asiático.

As novas sanções são “uma reafirmação da vontade dos Estados Unidos de avançar para uma resolução pacífica e diplomática na questão nuclear”, afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Seul, em entrevista à agência local de notícias “Yonhap”.

Seul acredita que as medidas “fazem parte dos esforços para levar o Norte ao caminho da desnuclearização”, e confia em “continuar a sua cooperação e consultas em todos os níveis” com a Casa branca “para conseguir o objetivo comum de resolver o problema norte-coreano de forma pacífica”.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou ontem de que se as novas sanções sobre a Coreia do Norte “não funcionarem”, ele irá “até a fase 2”, o que “pode ser muito duro”, durante uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, após seu encontro na Casa Branca.

As novas sanções unilaterais de Washington chegam num momento de aproximação entre as duas Coreias por causa dos Jogos Olímpicos de inverno que se realizam no condado sul-coreano de PyeongChang.