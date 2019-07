Setor privado já compensa queda na oferta de crédito, diz diretor do BC

Brasília — O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta segunda-feira, dia 1º, que o setor privado no Brasil já está ocupando o espaço deixado pela queda do crédito subsidiado nos últimos anos. Segundo ele, este processo já está em curso por meio da negociação de ações, títulos para o setor não financeiro, o crédito propriamente dito e os títulos do setor privado.

“Uma manifestação disso são os aumentos das emissões de debêntures“, citou Pinho de Mello. Segundo ele, um dos objetivos do BC é criar um ambiente de concorrência, “reduzindo barreiras à entrada, estimulando uma maior eficiência no sistema financeiro”.

Durante evento sobre os 25 anos do real, Pinho de Mello também afirmou que é “notável” o que o país conseguiu conquistar no que se refere à estabilização monetária. “Tanto é notável que estamos aqui celebrando os 25 anos do real. Não temos comemoração semelhante para o Plano Cruzado ou o Plano Bresser”, pontuou.

“O fato é que nós conquistamos a estabilidade monetária, o que nos permite agora, enquanto autoridade monetária e regulatória, centrar esforços em um sistema financeiro ainda mais eficiente”, acrescentou.

Pinho de Mello participa nesta segunda do “Debate: 25 anos do Real, os desafios para o Brasil”, promovido pelo jornal Correio Braziliense.