Setor privado dos EUA cria 129 mil vagas de trabalho em março

Os empregadores do setor privado dos Estados Unidos criaram 129 mil vagas de trabalho em março, abaixo das expectativas dos analistas e o menor nível desde setembro de 2017, mostrou nesta quarta-feira, 3, relatório da processadora de folhas de pagamento ADP.

Economistas consultados pela Reuters projetavam que o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostraria criação de 170 mil empregos, com as estimativas variando de 140 mil a 261 mil.

A criação de vagas no setor privado no mês anterior foi revisada para 197 mil, de 183 mil anunciadas antes.

Os números da ADP são divulgados antes do relatório mais abrangente de emprego fora do setor agrícola do Departamento do Trabalho dos EUA, que inclui tanto o setor privado quanto o público.

A expectativa de economistas consultados pela Reuters é de criação de 170 mil vagas no setor privado em março. A criação total de vagas é estimada em 180 mil.