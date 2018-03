Setor externo tem superávit de US$ 283 milhões em fevereiro

Brasília – O resultado das transações correntes ficou positivo em US$ 283 milhões em fevereiro deste ano, informou nesta sexta-feira, 23, o Banco Central. A instituição projetava superávit de US$ 300 milhões.

O número ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 1,420 bilhão a superávit de US$ 4,500 bilhões, mas ficou ligeiramente abaixo da mediana de saldo positivo de US$ 534 milhões.

No mês, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 4,626 bilhões, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 2,545 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 1,981 bilhão. No caso da conta financeira, o resultado ficou no azul em US$ 517 milhões.

Nos 12 meses acumulados até fevereiro, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 7,756 bilhões, o que representa 0,38% do Produto Interno Bruto (PIB).

Lucros e dividendos

A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas matrizes foi de US$ 1,259 bilhão em fevereiro, informou o Banco Central. A saída líquida representa um volume menor que os US$ 2,454 bilhões que foram enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 744 milhões em fevereiro ante US$ 628 milhões em igual mês do ano passado.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais terminou o mês de fevereiro com déficit de US$ 794 milhões em fevereiro. Dados do Banco Central indicam que a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil foi menor que a registrada em igual mês de 2017, quando o somou US$ 827 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,405 bilhão em fevereiro, em alta de 3,15%na comparação com igual período do ano passado.

Já o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 611 milhões no mês passado, valor 14% maior que o observado em igual mês do ano passado.

Dívida externa

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em fevereiro é de US$ 316,173 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2017 terminou com uma dívida de US$ 317,843 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 263,905 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 52,268 bilhões no fim do mês passado, segundo as estimativas do BC.