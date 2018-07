Setor elétrico reduz previsão de crescimento da carga de energia para 1,6%

São Paulo – A carga de energia do sistema elétrico interligado do Brasil deverá fechar 2018 com avanço de 1,6 por cento, disseram em relatório nesta segunda-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (ONS), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), revisando projeção anterior de alta de 3 por cento.

Segundo as instituições, houve “reversão brusca das expectativas a partir de maio deste ano, com redução significativa das projeções” para o desempenho da economia medido pela variação do Produto Interno Bruto (PIB).

O corte na projeção representa uma redução de 914 megawatts médios em carga neste ano na comparação com a previsão anterior. Em 2019, o corte foi de 1.079 megawatts médios. No último ano da previsão, 2022, a carga estimada agora é 1.277 megawatts médios abaixo do visto anteriormente.