Setor de serviços supera previsões e tem melhor resultado anual desde 2014

Rio de Janeiro – O volume do setor de serviços do Brasil ficou estável em relação a abril e teve alta de 4,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

Os números vieram melhores do que o estimado por analistas em pesquisa Reuters, que previam recuo de 0,4% no mês e alta de 3,6% na base anual.

A taxa positiva de maio dá sequência à elevação de 0,5% em abril, quando o setor interrompeu três quedas consecutivas, nas quais acumulou perda de 1,6%.

A alta de 4,8% sobre maio do ano passado –quando houve a greve dos caminhoneiros– representa o melhor desempenho desde fevereiro de 2014, quando houve elevação de 7,0%, na mesma base de comparação.

Em 12 meses até maio, o volume no setor avançou 1,1%, acelerando em relação à alta de 0,4% em 12 meses até abril. É o melhor desempenho nessa comparação desde janeiro de 2015 (+1,8%).

Quatro dos cinco setores dentro dos serviços analisados tiveram alta em maio frente a abril, com destaque para o ramo de serviços de informação e comunicação (+1,7%).

Outros serviços (+2,6%), serviços profissionais, administrativos e complementares (+0,7%) e serviços prestados às famílias (+0,5%) também avançaram.

Na contramão, o segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio caíram 0,6% na base mensal, repetindo resultado de abril.

