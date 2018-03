Setor de frango do Brasil se defende contra denúncia na China

São Paulo – Companhias de carne de frango do Brasil apresentaram nesta quarta-feira uma defesa formal contra as acusações de que estariam praticando dumping no mercado chinês, disse a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), citando uma audiência no Ministério do Comércio em Pequim.

Os advogados das empresas foram ao ministério para participar da audiência e apresentar os argumentos de seus clientes, disse a ABPA.

A China, que compra 9,2 por cento das exportações de carne de frango do Brasil, abriu uma investigação anti-dumping contra os produtores brasileiros em agosto do ano passado, oferecendo risco a 761,1 milhões de dólares em exportações, disse a ABPA.

A investigação sobre as importações de carne de frango do Brasil representa mais um golpe à indústria do país, que tem enfrentado as consequências de um escândalo de segurança alimentar que fechou temporariamente seus mercados de exportação no ano passado. Isso inclui, ainda, alegação de fraudes na fiscalização dos produtos.

“Seguimos rigidamente os regulamentos da Organização Mundial do Comércio e não praticamos dumping”, disse Francisco Turra, presidente-executivo da ABPA, em nota. “É uma parceria sólida que retomamos a partir de 2009 e que faremos todos os esforços para preservar.”