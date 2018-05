Setor de carne bovina deixou de movimentar R$ 4,5 bilhões, diz Abrafrigo

São Paulo – A Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) estimou que, com a paralisação dos caminhoneiros, o setor de carne bovina deixou de movimentar nestes últimos nove dias R$ 4,5 bilhões tanto nas operações para o mercado interno como nas exportações. O presidente executivo da entidade, Péricles Salazar, disse, em nota, que os países importadores já começam a questionar a capacidade do país de cumprir os contratos de exportação.

“Eles começam a se movimentar para cancelar ou considerar extintos estes contratos”, informou Salazar.

De acordo com a Abrafrigo, a previsão era de que o Brasil chegasse a um total de exportações próximo de US$ 7 bilhões em 2018, com crescimento de 10% sobre o ano passado.