Setor automotivo pressiona Temer para aprovar Rota 2030

Brasília – O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, disse nesta terça-feira que os ajustes para o Rota 2030 estão em fase final e que a expectativa é que avanços sejam feitos ainda esta semana para que o programa seja anunciado no início de maio.

As declarações foram feitas após reunião com o presidente Michel Temer e ministros, na qual foram discutidos vários aspectos do programa, incluindo o que Megale disse ser seu ponto central, o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

*Mais informações em instantes.