Setor atacadista cresce 0,7% em 2017 e fatura R$ 259,8 bilhões

Por Dayanne Sousa, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O segmento atacadista distribuidor cresceu 0,7% em termos reais ao longo de 2017, atingindo faturamento de R$ 259,8 bilhões, conforme levantamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

Com esse faturamento, o setor manteve participação superior a 50% no total do mercado de produtos como alimentos, bebidas, higiene e limpeza.

Para 2018, a entidade projeta um ritmo de crescimento mais elevado, entre 2% e 3%.

O segmento atacadista é responsável por atender a maior parte dos pequenos varejistas. A Abad afirma que responde por 95% do abastecimento dos pequenos mercados, os que têm até quatro caixas, além de 85% do abastecimento de bares e 45% do que é fornecido ao varejo farmacêutico e de cosméticos.