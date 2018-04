Sessão de comissão sobre privatização da Eletrobras é adiada novamente

Brasília – A sessão da comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar o projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras foi adiada novamente.

Segundo o vice-líder do governo na Casa, Darcísio Perondi (MDB-RS), o cancelamento ocorreu em razão da ordem do dia no plenário da Câmara, que impede o trabalho em comissões.

A comissão foi instalada em 13 de março, mas até agora não conseguiu debater o plano de trabalho e nem votar os requerimentos apresentados pelos parlamentares integrantes, ações iniciais dos trabalhos.

Uma nova sessão foi marcada para 10 de abril, justamente para tratar dos requerimentos e do debate do plano de trabalho.

O governo vem enfrentando dificuldades na comissão, a ponto de o relator do projeto, deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), já ter dito que o governo precisaria fazer trocas na comissão para que o projeto avance.