Serviços dos Correios estão sendo retomados, diz Kassab

São Paulo – O ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) disse nesta quarta-feira, 30, que os serviços dos Correios afetados pela greve dos caminhoneiros estão sendo retomados, mas evitou dar um prazo para a normalização das entregas.

“Como todos os setores da economia brasileira, os serviços estão sendo restabelecidos paulatinamente. É evidente que existe um acúmulo de serviços que não foram prestados por conta das circunstâncias, mas, com o envolvimento de todos os trabalhadores, nossa expectativa é que o atraso seja recuperado nos próximos dias”, afirmou o ministro no intervalo do Fórum Brasil de Investimentos, realizado pelo governo federal na zona sul da capital paulista.

Kassab disse que é difícil falar em quanto tempo os serviços serão normalizados. Prometeu, porém, que isso deve ocorrer rapidamente.

“Quando você dá um prazo, você é obrigado a cumprir porque as pessoas contam com esse prazo. Prefiro, com a responsabilidade que tenho, dizer que será o mais rápido possível”, afirmou o ministro.