Série de fotografias mostra fosso entre sonho e realidade na Índia

São Paulo – A Índia é hoje a grande economia que mais cresce no planeta. No processo, milhões de pessoas deixam a pobreza e cidades são transformadas radicalmente do dia para a noite.

Mas isso muitas vezes exacerba desigualdades. Os 10% indianos mais ricos acumulam 55% da renda nacional, exatamente o mesmo nível do Brasil, segundo o último World Inequality Report.

Mostrar estes contrastes é a ideia da série “Sonhos Ruins de Cidade”, de Arthur Crestani, um francês de 27 anos que estudou ciência política e planejamento urbano antes de se graduar em fotografia.

“A realidade se perde por trás da fachada brilhante de cidades ‘globais’ com a promessa de amenidades de ‘padrão mundial’ (…) Referências a Singapura, Dubai e países ocidentais estão em todo lugar. Elas ocultam as fraquezas gritantes, que infraestrutura e serviços públicos são inexistentes. No entanto apesar de suas limitações, esses projetos tem apelo para uma aspirante classe média urbana”, diz ele em e-mail para o site EXAME.

A história de Crestani com a Índia começou em 2010, quando ele foi fazer um intercâmbio de um ano em Nova Delhi – cidade que viraria sua “segunda casa”, entre visitas de trabalho e lazer, nos anos seguintes.

O processo da série urbanística começou com a coleta de material em várias feiras imobiliárias de Gurgaon, uma cidade-satélite a 20 quilômetros de Delhi que cresce rapidamente.

O fotógrafo digitalizou os catálogos e imprimiu reproduções em grandes cartazes de PVC que então instalou em locações chamativas.

Ele disse que o maior desafio foi prosaico – conseguir estabilizar os pôsteres diante de ventos – já que não faltou colaboração dos indianos.

“O novo tecido urbano de ilhas isoladas de prosperidade exclui a maior parte da população: são os imigrantes urbanos e aldeões retirados, que seguem vitais para a cidade. São as pessoas que você encontra nas ruas, em construções e em terrenos baldios. Eles também são parte da realidade que o discurso sobre a modernidade tende a apagar”, escreve Crestani.

O objetivo declarado do fotógrafo é gerar em quem vê a série o mesmo senso de “empatia inquieta” que ele sentiu em relação aos seus fotografados. Veja as fotos com seus títulos originais e em tradução livre:

AVJ PLATINUM #1 – Enhancing Lifestyles… GSR [Realçando Estilos de Vida] AVJ PLATINUM #1 – Enhancing Lifestyles… GSR [Realçando Estilos de Vida]

GSR DRIVE#2 – Inspired By The Expanses Of Central Park – New York and Hyde Park – London [Inspirado pela amplidão do Central Park em Nova York e Hyde Park em Londres] GSR DRIVE#2 – Inspired By The Expanses Of Central Park – New York and Hyde Park – London [Inspirado pela amplidão do Central Park em Nova York e Hyde Park em Londres]

FAIRWEALTH BREEZE HOMES – Podium Living, 85% Green Area [Vida no Pódio, 85% de Área Verde] FAIRWEALTH BREEZE HOMES – Podium Living, 85% Green Area [Vida no Pódio, 85% de Área Verde]

AURUM TOWERS – Usher Into Magnificent Lifestyle [Adentre um Estilo de Vida Magnífico] AURUM TOWERS – Usher Into Magnificent Lifestyle [Adentre um Estilo de Vida Magnífico]

ARËTE Twin Level Supersize Clubbing Zone Spread Over 12 000 Square Feet ARËTE Twin Level Supersize Clubbing Zone Spread Over 12 000 Square Feet

GSR DRIVE#1 – If You Love Space, You Will Love GSR Drive [Se você ama espaço, vai amar o GSR Drive] GSR DRIVE#1 – If You Love Space, You Will Love GSR Drive [Se você ama espaço, vai amar o GSR Drive]

ROYALE VILLE – A Rare Treat Of Elegance [Um Raro Brinde de Elegância] ROYALE VILLE – A Rare Treat Of Elegance [Um Raro Brinde de Elegância]

ALPATHUM – Made For Leaders [Feito para Líderes] ALPATHUM – Made For Leaders [Feito para Líderes]

LUXURY LIVING BHIWADI – Sky Club on 18th Floor [Clube Sky no 18º andar] LUXURY LIVING BHIWADI – Sky Club on 18th Floor [Clube Sky no 18º andar]

KLOCK TOWER Satisfy Your Longing For Getting A Home That Looks Close To Heaven [Satisfaça Seu Anseio por Ter uma Casa que Parece Próxima do Paraíso] KLOCK TOWER Satisfy Your Longing For Getting A Home That Looks Close To Heaven [Satisfaça Seu Anseio por Ter uma Casa que Parece Próxima do Paraíso]

ILD GRAND – As Grand As It Gets [Não Fica Maior que Isso] ILD GRAND – As Grand As It Gets [Não Fica Maior que Isso]