Senadores vão analisar 5 destaques à reforma da Previdência; veja ao vivo

Da redação com Estadão Conteúdo

Depois de retirarem da reforma da Previdência as mudanças nas regras do abono salarial – o que diminuiu em R$ 76,4 bilhões a economia esperada em dez anos – os senadores voltam nesta quarta-feira (02) a analisar os chamados destaques, sugestões de alterações ao texto-base aprovado na terça-feira, 1º de outubro, em primeiro turno.

Faltavam seis destaques, que podem eliminar pelo menos outros R$ 200 bilhões da economia esperada com a reforma, que até o momento está no patamar de R$ 800 bilhões em dez anos.

No entanto, o PROS recuou da tentativa de alterar a idade mínima para trabalhadores expostos a agentes nocivos, restando portanto cinco itens para análise.

O governo precisa de apoio de 49 dos 81 senadores em cada um deles e há o temor nos bastidores do governo e do Congresso que a equipe econômica possa sofrer novas derrotas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preside a sessão.

Acompanhe ao vivo:

Dois pontos pesavam e forçaram os senadores a uma reavaliação sobre a viabilidade de seguir a votação da reforma nesta quarta, informou uma fonte.

Um deles diz respeito a um desconforto do Senado em relação à forma como a Câmara tem conduzido as medidas do pacto federativo, em especial à proposta da cessão onerosa.

Uma segunda variável tem a ver com o próprio líder do governo na Casa. Bezerra já vinha cantando a pedra de que poderia haver problemas, principalmente com o destaque sobre o abono salarial, mas novas derrotas em plenário poderiam desgastá-lo, justamente em um momento de suspense sobre sua permanência no cargo.

O senador colocou o cargo à disposição após uma operação da Polícia Federal em seu gabinete e Casa, considerada por ele um “excesso”.

Destaques

O PT tenta retirar da reforma as mudanças nas regras para pensão por morte, que passa a conceder 50% do salário de benefício mais dez pontos porcentuais por dependente. As mudanças na regra da pensão devem ter impacto próximo de R$ 100 bilhões em dez anos.

O Podemos propôs um destaque da reforma as regras de transição e o pagamento de pedágio para aposentadoria de quem já está no mercado de trabalho. O impacto da mudança seria uma desidratação superior a R$ 109 bilhões.

Outras mudanças ainda podem ter impacto, como a proposta da Rede de retirar a regra de cálculo proposta pelo governo, pelo qual o valor de aposentadoria começa em 60% da média de salários de contribuição aos 15 anos de serviço, no caso de mulheres, e 20 anos, no caso de homens.

O acréscimo é de dois pontos porcentuais por ano adicional, até o limite de 100%. A reforma mantém a garantia de pagamento de ao menos um salário mínimo (hoje em R$ 998).

O PDT, por sua vez, quer que as mulheres que se aposentam por idade (geralmente as de menor renda e que ficam menos tempo no mercado formal) possam continuar pedindo o benefício aos 60 anos como é hoje. A proposta eleva gradualmente essa idade para 62 anos.

Já o MDB pretende reincluir a possibilidade de cobrar alíquota previdenciária sobre os benefícios de anistiados políticos, item aprovado na Câmara e retirado do texto pelo relator. A reinclusão devolveria uma economia de R$ 1 bilhão à reforma.

Veja em detalhes:

1. Idade de mulheres

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) quer retirar da proposta o aumento da idade mínima para mulheres na transição das mudanças estabelecidas pela reforma.

2. Pedágio

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) tenta retirar da reforma as regras de transição e o pagamento de pedágio para aposentadoria de quem já está no mercado de trabalho. O impacto da mudança seria uma desidratação superior a R$ 109 bilhões.

3. Pensão por morte

O senador Humberto Costa (PT-PE) tenta tirar da reforma as mudanças nas regras para pensão por morte, que calcula 50% do valor da aposentadoria mais dez pontos porcentuais por dependente.

4. Cálculo de aposentadoria

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) quer retirar da proposta a regra que estabelece a aposentadoria de 60% da média salarial após 15 anos de contribuição, se for mulher, e 20 anos, se for homem.

5. Anistiados

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) tenta reincluir a possibilidade de cobrar alíquota previdenciária sobre os benefícios de anistiados políticos, item aprovado na Câmara e retirado do texto pelo relator. A reinclusão devolveria uma economia de R$ 1 bilhão à reforma.