Senador dos EUA promete projeto de lei para reverter tarifas

Washington – O senador republicano dos EUA Jeff Flake afirmou nesta quinta-feira que vai apresentar um projeto de lei para anular a criação de tarifas de importação de aço e alumínio anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, mais cedo.

A decisão de Flake foi tomada em meio a um coro de críticas de republicanos, tradicionais defensores do livre-comércio, contra as tarifas de Trump. O presidente republicano da comissão de Finanças do Senado, Orrin Hatch, também criticou as tarifas, mas afirmou que vai trabalhar com a Casa Branca para “mitigar o estrago”.

Enquanto isso, o senador democrata Joe Manchin, que disputa a reeleição neste ano pelo Estado de Virginia Ocidental, onde Trump venceu com folga em 2016, afirmou “que já passou da hora de defender nossos interesses, nossa segurança e nossos trabalhadores na economia global e isso é exatamente o que o presidente está propondo com estas tarifas”.

Flake, um conservador, afirmou que as “chamadas tarifas flexíveis de Trump são um casamento de dois venenos mortais para o crescimento econômico -protecionismo e incerteza- O Congresso não pode ser cúmplice de uma administração flerta com o desastre econômico”.

O senador afirmou que vai imediatamente redigir um esboço do projeto de lei para anular as tarifas “e eu peço a meus colegas para aprovarem antes que este exercício de protecionismo cause mais danos sobre a economia”.

Trump assinou a regra que cria tarifas de importação de 25 por cento para aço e de 10 por cento para alumínio para todos os países com exceção de Canadá e México.

Ambas as Casas do Congresso dos EUA têm maioria republicana. Mas apesar da insatisfação ampla no partido sobre as tarifas de Trump, a aprovação de tal projeto de lei deve ser difícil, especialmente porque é preciso uma maioria de dois terços para superar um provável veto presidencial ao projeto.